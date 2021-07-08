И не скрывают: Лавров высказался о "западных коллегах" и вмешательстве

Западные страны никак не угомонятся и продолжают предпринимать попытки влезть и во внешнюю, и во внутреннюю политику России. Очевидно, что выбранная Москвой эффективная стратегия решения проблем по душе далеко не всем — многие "коллеги" охотнее бы работали со слабой Россией.

Игра в открытую: сильная Россия Западу не нужна

Комментарий по поводу попыток влияния Запада предоставил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что "западные коллеги" России зачастую даже не пытаются скрыть тот факт, что хотели бы видеть слабость Москвы. Ведь тогда она будет охотнее соглашаться на уступки.

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", — высказался Лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

В этом же ряду: "инструментарий" Запада весьма широк

Сергей Лавров

Одними словами Запад при этом не ограничивается: "инструментарий", который позволяет делать попытку за попыткой, весьма широк. Например, недавняя провокация у Крыма.

"И, разумеется, в этом же ряду нелегитимные экономические санкции, похищения наших граждан за рубежом, с предъявлением претензий, которые должны регулироваться международными договорами, но ими Запад пренебрегает. И масштабные информационные атаки", — уточнил Лавров.

Неудовольствие многих представителей Запада вызывает и тот факт, что проблемы "лихих девяностых" для страны остались позади.

"Решая эти проблемы внутри страны, [мы] одновременно укрепляем свои международные позиции. Наше величайшее завоевание — сохранение гражданского мира, консолидация общества вокруг нравственных ценностей народов России, уважение памяти предков, их подвигов, защита свободы и независимости родины, воспитание молодёжи в духе преемственности поколений", — высказался Лавров.

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