Лятте - non grata: "приключения" консула Эстонии кончатся высылкой из РФ

Новости о ситуации с консулом Эстонии в Санкт-Петербурге Мартом Лятте: он должен в течение 48 часов покинуть территорию РФ. Такие данные приводят в МИД РФ, отмечая: МИД Эстонии уже успел сделать попытку "навести тень на плетень".

Материалы закрытого характера: за что задержали Лятте

Напомним, что Лятте был задержан силами ФСБ при попытке получения неких секретных сведений.

"Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", — сообщает "Интерфакс".

Решительный протест: МИД РФ расставляет точки над "i"

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", — указаны на сайте МИД РФ слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Циничный Таллин одёрнули: ваш "дипломат" — не дипломат

При этом комментарии эстонского МИД о том, что задержание не имело под собой обоснований, а обвинения против Лятте и вовсе "провокационны", недопустимы.

"Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера", — объяснили в МИД.

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