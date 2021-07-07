EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный лётчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ан-26 на Камчатке
В отделении Сбербанка в Тюмени произошёл захват заложников
Эвелина Блёданс рассказала о тяжелой реакции на прививку от COVID-19
Италия в финале чемпионата Европы
Украинцам запретили смотреть сериал "Не родись красивой" и ещё 6 фильмов
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
На украинском сайте позлорадствовали над смертью Владимира Меньшова
Фанаты Мэрилина Мэнсона составили петицию Путину
Президент Ирана извинился за отключения электроэнергии

Дело из дела: в чём ещё обвинили экс-губернатора Кировской области

Политика

Новые подробности касательно экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Экс-чиновник, ранее обвинённый в превышении полномочий, успел получить "в нагрузку" ещё одно дело.

Дело из дела: в чём ещё обвинили экс-губернатора Кировской области

Статья одна, а дела два: как так вышло?

Подробности для RT сообщил адвокат Белых, Андрей Грохотов.

"Есть уголовное дело, возбуждённое 1 июня 2021 года.

Оно выделено из дела, которое было возбуждено в июне прошлого года по обстоятельствам деятельности АО "К.Р.И.К", и связано с банкротством этой организации в 2018 году.

Результаты расследования прошлогоднего уголовного дела привели к тому, что следствие приняло решение возбудить в отношении Белых уголовное дело по ст. 286, как и первоначальное, но уже по части второй, а не первой.

Это карается сроком до семи лет лишения свободы", — уточнил адвокат.

Следствие, сообщил Грохотов, пока в начальной стадии.

Напомним, что в 2018 году Белых получил срок в восемь лет колонии строгого режима, а также штраф на 48 млн рублей. Суд счёл, что губернатор получил взятку, сам Белых виновным себя не признал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых: «Медведев ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
С подачи Лены Миро соцсети восхищаются внешностью Сергея Лаврова
Духовник МакSим раскрыл новые данные о состоянии певицы
Военный лётчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ан-26 на Камчатке
В Ельцин-центре скорбели о солдатах Вермахта в СССР
В отделении Сбербанка в Тюмени произошёл захват заложников
Эвелина Блёданс рассказала о тяжелой реакции на прививку от COVID-19
Италия в финале чемпионата Европы
Украинцам запретили смотреть сериал "Не родись красивой" и ещё 6 фильмов
Дело из дела: в чём ещё обвинили экс-губернатора Кировской области
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников

Ранее подписчики отмечали, что экс-солистка "ВИА Гры" несколько прибавила в весе. Вера Брежнева не стала отрицать, что действительно набрала лишние килограммы, однако теперь артистка снова впечатляет публику своей сказочно идеальной фигурой.

Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Мир. Новости мира
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Здоровье
Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса
Политика. Новости и аналитика
"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Лига выдающихся "демократий": в США изобрели замену ООН
Российский шоу-бизнес
Госпитализированная с "ковидом" Алентова пропустит похороны супруга
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Путешествия
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников