Новые подробности касательно экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Экс-чиновник, ранее обвинённый в превышении полномочий, успел получить "в нагрузку" ещё одно дело.

Подробности для RT сообщил адвокат Белых, Андрей Грохотов.

"Есть уголовное дело, возбуждённое 1 июня 2021 года.

Оно выделено из дела, которое было возбуждено в июне прошлого года по обстоятельствам деятельности АО "К.Р.И.К", и связано с банкротством этой организации в 2018 году.

Результаты расследования прошлогоднего уголовного дела привели к тому, что следствие приняло решение возбудить в отношении Белых уголовное дело по ст. 286, как и первоначальное, но уже по части второй, а не первой.

Это карается сроком до семи лет лишения свободы", — уточнил адвокат.