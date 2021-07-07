Новые подробности касательно экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Экс-чиновник, ранее обвинённый в превышении полномочий, успел получить "в нагрузку" ещё одно дело.
Подробности для RT сообщил адвокат Белых, Андрей Грохотов.
"Есть уголовное дело, возбуждённое 1 июня 2021 года.
Оно выделено из дела, которое было возбуждено в июне прошлого года по обстоятельствам деятельности АО "К.Р.И.К", и связано с банкротством этой организации в 2018 году.
Результаты расследования прошлогоднего уголовного дела привели к тому, что следствие приняло решение возбудить в отношении Белых уголовное дело по ст. 286, как и первоначальное, но уже по части второй, а не первой.
Это карается сроком до семи лет лишения свободы", — уточнил адвокат.
Следствие, сообщил Грохотов, пока в начальной стадии.
Напомним, что в 2018 году Белых получил срок в восемь лет колонии строгого режима, а также штраф на 48 млн рублей. Суд счёл, что губернатор получил взятку, сам Белых виновным себя не признал.
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