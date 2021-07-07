Рябков прокомментировал американские "басни про хакеров"

Очередные слова, прозвучавшие из Вашингтона по поводу "российских" хакерских атак, не имеют под собой оснований. Впрочем, всё как обычно — такого рода истории преследуют вполне очевидную цель.

Напомним, что ранее в Bloomberg прошла информация следующего толка. Оказывается, ещё на прошлой неделе группа хакеров Cozy Bear (естественно, "связанная с Россией") атаковала (и весьма успешно) Национальный комитет республиканской партии США.

Прокомментировать ситуацию для РИА "Новости" успел замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что в Штатах остаётся достаточно много людей, которые не хотели бы выравнивания отношений Москвы и Вашингтона.

"Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее всё это продолжается", — высказался Рябков.

Но у "авторов" подобных историй возникла проблема: фантазия скудновата. Так что приходится использовать одни и те же сюжеты.

"В виде вот этих басен про неких российских хакеров. Вот и все",- констатировал Рябков.

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