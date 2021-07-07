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Россия предложила Таджикистану помощь в охране госграниц

Политика » Власть » Кремль

После того как ожесточенные бои вынудили афганских военных искать убежища за границей в соседнем Таджикистане, Россия пообещала свою поддержку бывшей Советской республике в обеспечении безопасности ее горных границ от дальнейших вторжений.

Владимир Путин с Эмомали Рахмоном
Владимир Путин с Эмомали Рахмоном

В заявлении, опубликованном Кремлем, говорится, что президент Владимир Путин поднял этот вопрос в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

В ходе обмена мнениями российский лидер "подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку" для разрешения нарастающего кризиса. Вызовы, по словам Москвы, были вызваны "эскалацией вооруженного противостояния на территории Афганистана."

 

Напомним, на прошлой неделе по меньшей мере 134 афганских пограничника пересекли границу после нападения боевиков Талибана*.

"Таджикские пограничники, придерживающиеся принципов гуманности и добрососедства, беспрепятственно пропустили афганских солдат на территорию Таджикистана через границу", — заявили таджикские официальные лица.

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Афганистан: Власть сдается, а солдаты массово бегут в Таджикистан
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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