Посол РФ в Афганистане: к эвакуации не готовимся

Несмотря на то, что в Афганистане сейчас весьма сложная ситуация (вызванная сразу несколькими факторами, в частности, пандемией коронавируса), российское посольство в стране работает в обычном режиме. Эвакуация не готовится, сообщил российский посол в стране Дмитрий Жирнов.

"Нет, мы не готовимся к эвакуации. <...> Я исхожу из того, что Кабул, разумеется, — наиболее укреплённый город, наиболее укреплённый пункт, здесь находятся власти, силовики, ставка верховного главнокомандующего Афганистана. Соответственно, Кабул в этом плане с точки зрения безопасности обеспечен наибольшим количеством ресурсов", — уточнил посол в эфире "России-24".

Также Жирнов уточнил: сторонам афганского конфликта стоит провести переговоры — и это подразумевает уступки. Ситуация в стране непростая, но единственный выход из неё - мирное урегулирование.

"Это последовательная линия России, мы всегда не просто за это выступали, мы предпринимали все необходимые усилия для этого. Наша линия заключается в том, чтобы обе стороны, включая официальный Кабул, как можно скорее начали переговоры по существу", — уточнил дипломат.

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