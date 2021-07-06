Замглавы МИД РФ рассказал про "шлак" в российско-американских отношениях

Несмотря на прошедший саммит в Женеве и некоторую "разрядку" в отношениях, последовавшую за ним, у Москвы и Вашингтона ещё много проблем. Именно эти проблемы, скопившиеся в значительной "кубатуре", мешают отношениям двух стран двигаться вперёд.

Комментарий касательно российско-американских отношений дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он побеседовал с "Международной жизнью" и объяснил: работа по реализации договорённостей началась сразу же после саммита президентов.

"Прошли деловые обсуждения тематики двусторонних отношений, так называемых "раздражителей". Хотя вот именно на этом направлении есть ворох проблем", — отметил он.

Кроме того, Рябков привёл меткое сравнение.

"Множество обстоятельств затрудняют движение вперёд: это и негативный фон по отношению к России в США в СМИ и на Капитолийском холме, это и большая запущенность множества вопросов, когда приходится тратить время и усилия на то, чтобы "поднять пласты", убрать скопившиеся наслоения. Кубатура большая у всего этого шлака, который приходится убирать", — заключил замглавы МИД.

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