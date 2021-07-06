"Яблоко" в резкой форме отказало в поддержке сторонникам Навального

Партия "Яблоко" отказалась выдвигать кандидатуру руководителя петербургского штаба Навального* Ирины Фатьяновой в городской парламент Северной столицы.

"Яблоко", долгое время бывшее главной фракцией, выступающей за русскую версию либерализма западного образца, ранее публично осудило Алексея Навального и его союзников:

"Каждый должен решить, поддерживать Навального или нет, — писал в феврале основатель партии Григорий Явлинский. — Но ты должен понять. Демократическая Россия, уважение к людям, жизнь без страха и репрессий несовместимы с политикой Навального”.

Оппозиционный блогер, который сейчас отбывает наказание в колонии за нарушение условного срока, назначенного за мошенничество, неоднократно попадал под огонь оппонентов, обвинявших его в ксенофобии и пресмыкательстве перед правым национализмом. В 2007 году " Яблоко "исключило Навального из партии за "националистическую деятельность".

Однако не все политические сторонники Явлинского согласны с его решением:

"Либо наша партия может представлять этих людей, либо мы останемся без избирателей — единственного кислорода для политических партий”, — предупредил Лев Шлосберг, лидер псковского отделения "Яблока", утверждая, что популярность Навального среди некоторых слоев "высоко мотивированной молодежи" несомненна.

Партия "Яблоко" не имеет мест в Государственной Думе, но надеется изменить это на предстоящих выборах, которые состоятся 19 сентября этого года.

* организация, признанная судом экстремистской

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