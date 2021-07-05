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"Звонок из Израиля". О чем новый премьер-министр Израиля разговаривал с Путиным

Политика » Власть

По инициативе израильской стороны прошли первые переговоры нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина. 

"Звонок из Израиля". О чем новый премьер-министр Израиля разговаривал с Путиным
В ходе телефонного разговора Путин поздравил Беннета с новой должностью и пожелал удачи на посту главы правительства Израиля. Основной темой обсуждения стало развитие всесторонних отношений между странами в традиционном дружественном ключе. 
 
Говорили о принятии совместных мер по борьбе с коронавирусом, урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, а также об исторической памяти Второй мировой и Великой Отечественной войн.
 
Совместные интересы России и Израиля состоят в борьбе с "переписыванием" истории и искажением исторических фактов. Решающая роль Красной армии в победе над фашизмом и освобождении Европы, недопустимость отрицания Холокоста и героизации нацистов - эти и другие моменты в современном видении истории являются одинаково важными для обеих держав. 

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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