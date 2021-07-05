По инициативе израильской стороны прошли первые переговоры нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина.

В ходе телефонного разговора Путин поздравил Беннета с новой должностью и пожелал удачи на посту главы правительства Израиля. Основной темой обсуждения стало развитие всесторонних отношений между странами в традиционном дружественном ключе.

Говорили о принятии совместных мер по борьбе с коронавирусом, урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, а также об исторической памяти Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Совместные интересы России и Израиля состоят в борьбе с "переписыванием" истории и искажением исторических фактов. Решающая роль Красной армии в победе над фашизмом и освобождении Европы, недопустимость отрицания Холокоста и героизации нацистов - эти и другие моменты в современном видении истории являются одинаково важными для обеих держав.