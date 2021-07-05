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Песков уточнил, что мешает встретиться Путину и Зеленскому

Политика

Несмотря на то что украинский лидер Владимир Зеленский ранее сообщал о встрече со своим российским коллегой как о деле, к которому идёт подготовка, официальный Кремль сообщил: ни каких-либо шагов, ни подготовки не ведётся. И даже объяснил, почему.

Песков уточнил, что мешает встретиться Путину и Зеленскому

Уточнить ситуацию решил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, факторов, которые не позволяют пока организовать встречу президентов, сразу несколько. Один из них — стойкое нежелание Киева работать по Минским соглашениям.

Кроме того, подчеркнул Песков: ранее, в начале своего срока, Зеленский казался вполне современным и демократичным лидером. Однако затем он решил оказать давление на своих оппонентов.

"И конечно, вот этот настрой [Зеленского], он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов", — сообщил Песков, выступая на "России 1".

Напомним, что ранее Песков также упоминал в качестве проблемы слова Зеленского про "не один народ".

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Путин — о Зеленском и Украине. Будет ли встреча двух президентов
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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