"Родина" подала в Центризбирком документы кандидатов

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев 4 июля подал в Центризбирком документы кандидатов.

При этом депутат Госдумы подчеркнул, что партия намерена набрать достаточное количество голосов, чтобы сформировать в новом созыве Государственной Думы свою фракцию. Он также выразил уверенность в грамотности подготовленных документов.

Так, в федеральный список включены 293 человека, одномандатные округа представляют 148 кандидатов. Всех их утвердили на прошедшем 26 июня съезде "Родины" в Москве.

Алексей Журавлев назвал имена некоторых кандидатов. Так, первыми федеральный список возглавили Герой России, защитник национальных ценностей Андрей Богатов и заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

"Но преимущественно список состоит из простых людей, которые несмотря на все трудности понимают, что Родина у них одна. Здесь им жить, воспитывать детей и внуков. Потому что Сила России — она не в деньгах и нефти. А в регионах, людях и правде!" — резюмировал политик.