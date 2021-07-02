Европейскому дипломату разъяснили: "язык угроз" - не лучшая идея

Несмотря на то, что Европа в какой-то момент привыкла говорить с Россией на "языке ультиматумов", от этой привычки стоит избавляться. Она не с лучшей стороны характеризует европейскую политику и приводит лишь к усложнению отношений, тогда как конструктивные подходы оказываются "вне игры".

"С российской стороны были доведены принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая "заключения" заседания Евросовета 24-25 июня. Подчёркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес. Именно такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе", — уточняется в сообщении МИД РФ по итогам общения Александра Грушко , замминистра иностранных дел РФ;

, замминистра иностранных дел РФ; Энрике Моры, заместителем генсека Европейской службы внешних действий.

Напомним, что встреча прошла второго июня в Москве. Диалог вместил в себя самые разные проблемы: от ситуации в Нагорном Карабахе до недавних решений ЕС.

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