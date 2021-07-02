Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, в которых есть дети -школьники. В период с августа по декабрь текущего года каждый ученик получит по 10 тысяч рублей.
Текст указа размещён на сайте Кремля.
Граждане, которым данная выплата положена в срок до 1 ноября должны обратиться с заявлением в ПФР.
Напомним, во время Прямой линии президент пообещал, что эту выплату получат все семьи с шестилетними детьми.
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