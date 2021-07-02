Ни шагов, ни подготовки: Песков высказался по поводу встречи Путина и Зеленского

Новости поводу встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского: подготовки к ней не ведётся, заявили в Кремле. В том числе в связи с недавними заявлениями лидера Украины про "разные народы".

Напомним, что ещё в апреле Зеленский бодро рассказывал о том, что встреча готовится. В частности, уточнял он, вопросом занимается глава его офиса Андрей Ермак.

"<…> Президент России подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место или город, где мы можем встретиться", — сказал Зеленский 26 апреля на выступлении в Чернобыле, цитирует РИА "Новости".

Теперь же пришли данные из Кремля: по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, которые приводит ТАСС, слова Зеленского про народы

"…никак не укладываются в процесс подготовки встречи".

"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведётся и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", — добавил он.

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