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Захарова метко ответила Зеленскому по поводу "не одного народа"

Политика

Продолжается обсуждение слов президента Украины Владимира Зеленского про русских и украинцев, которые, по его текущей версии, "разные народы". Но, как оказалось, такой точки зрения украинский лидер придерживался не всегда.  Прокомментировать "метания" Зеленского решила Мария Захарова.

Захарова метко ответила Зеленскому по поводу "не одного народа"

Напомним, что началась история с мнения Владимира Путина, высказанного в ходе прямой линии.

"Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ", — сказал Путин.

На слова российского лидера отреагировал Зеленский: он сообщил, что русские и украинцы — "точно не один народ". Однако позже выяснилась любопытная деталь: ранее (в 2014 году) Зеленский придерживался иного мнения и был всё-таки за "один народ".

Именно на интервью 2014 года обратила внимание и Захарова. Это оказался материал "Муниципальной газеты" от 18 апреля.

"В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!"

Очевидно, за семь лет многое изменилось", — написала официальный представитель МИД РФ в Telegram.

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Автор: Константин Шапров
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