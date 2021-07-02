Захарова метко ответила Зеленскому по поводу "не одного народа"

Продолжается обсуждение слов президента Украины Владимира Зеленского про русских и украинцев, которые, по его текущей версии, "разные народы". Но, как оказалось, такой точки зрения украинский лидер придерживался не всегда. Прокомментировать "метания" Зеленского решила Мария Захарова.

Напомним, что началась история с мнения Владимира Путина, высказанного в ходе прямой линии.

"Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ", — сказал Путин.

На слова российского лидера отреагировал Зеленский: он сообщил, что русские и украинцы — "точно не один народ". Однако позже выяснилась любопытная деталь: ранее (в 2014 году) Зеленский придерживался иного мнения и был всё-таки за "один народ".

Именно на интервью 2014 года обратила внимание и Захарова. Это оказался материал "Муниципальной газеты" от 18 апреля.

"В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось", — написала официальный представитель МИД РФ в Telegram.

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