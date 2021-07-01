Песков объяснил, чем чревато стремление Украины в НАТО

Украина настолько рьяно стремится вступить в НАТО, что её "порывы" прокомментировали даже в Кремле. Киев, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, через попадание в альянс планирует решить собственные внутренние проблемы. Однако по итогу может лишь добавить нестабильности всему континенту.

Песков, комментируя ситуацию для "Первого канала", отметил: Украина на данный момент несамостоятельна, на неё прямо влияют США. И мнение о том, что через вступление в НАТО Киев решит какие-то из своих проблем,

"…является очень серьёзным заблуждением. Устремление [Киева] в сторону НАТО, наоборот, может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряжённости по всему периметру наших границ", — высказался Песков.

Президент РФ Владимир Путин, продолжил представитель Кремля, понимает, какую потенциальную опасность несут украинские стремления.

"Президент Путин и руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных устремлений Украины", — уточнил Песков.

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