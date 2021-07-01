Песков ответил Зеленскому на слова о разных народах Украины и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал украинский и русский народы разными.
Ранее Зеленский заявил, что у русского и украинского народов только часть общей истории. По мнению Пескова, это не так.
"У нас не часть истории, у нас общая история в целом. И, конечно, все-таки русские и украинцы - это один народ, абсолютно один народ, это одна общность", - заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин сделал подобное заявление во время прямой линии. Он пообещал опубликовать статью и объяснить, почему украинский и русский народы - это одно целое.
"Он ее пишет, он готовит... Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки", - приводит "РИА Новости" слова Пескова.
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