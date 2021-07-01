Путин о Белоруссии: не просто добрый сосед

Отношения Москвы и Минска остаются не просто добрососедскими, а союзническими. Обе стороны уважают друг друга, стремятся выстроить и укрепить связи в самых разных областях — от бизнеса до культуры.

"Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник", — сообщил Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии 1 июля.

Встречи представителей органов власти РБ т РФ, подобные нынешней, сообщил Путин, очень важны, их стоит проводить регулярно. Благодаря им удаётся обсудить целый комплекс вопросов, в том числе по:

политическим;

экономическим;

гуманитарным;

культурным "векторам".

Также встречи дают возможность

"…наметить совместные проекты по линии субъектов РФ и областей Республики Беларусь", — добавил президент.

Напомним, что ранее Белоруссия ответила на санкции со стороны ЕС, выйдя из программы "Восточное партнёрство".