Отношения Москвы и Минска остаются не просто добрососедскими, а союзническими. Обе стороны уважают друг друга, стремятся выстроить и укрепить связи в самых разных областях — от бизнеса до культуры.
"Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник", — сообщил Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии 1 июля.
Встречи представителей органов власти РБ т РФ, подобные нынешней, сообщил Путин, очень важны, их стоит проводить регулярно. Благодаря им удаётся обсудить целый комплекс вопросов, в том числе по:
Также встречи дают возможность
"…наметить совместные проекты по линии субъектов РФ и областей Республики Беларусь", — добавил президент.
Напомним, что ранее Белоруссия ответила на санкции со стороны ЕС, выйдя из программы "Восточное партнёрство".
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