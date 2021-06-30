Песков рассказал о работе Путина над статьёй про Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин работает над исторической статьёй. На данный момент место её публикации не определено, сообщает ТАСС.

Во время прямой линии глава государства заявил, что украинский и русский народы — едины, а к разделению привели действия Речи Посполитой, Австо-Венгерской империи и большевиков.

Путин пообещал написать аналитическую статью по этому вопросу, чтобы ещё раз донести свою позицию.

"Я аналитическую статью напишу отдельную. Надеюсь, и в России, и в Украине люди с ней ознакомятся", — заявил президент.

По мнению Путина, недружественными для России являются украинские власти. Президент отметил, что исключение русского народа из числа коренных является ошибкой президента Владимира Зеленского.

На слова президента России уже ответили на Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook написал, что украинский и русский народы — разные. По его мнению, русские на Украине являются национальным меньшинством, так как у них есть "своя страна".