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Эксперты оценили шансы социолога Максима Шугалея в политике

Политика » Выборы

Петербургская "Родина" включила социолога Максима Шугалея в списки на выборы в городской парламент в 2021 году.

Эксперты оценили шансы социолога Максима Шугалея в политике

Накануне стало известно о том, что президент Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей станет кандидатом от партии "Родина" на выборах в петербургское Законодательное Собрание — такое решение было принято на конференции петербургского регионального отделения партии.

Эксперты рассказали Pravda. Ru об узнаваемости Шугалея в истемблишменте Петербурга и дали свою оценку этой фигуры на предстоящих выборах.

"Поход Шугалея в политику для меня лично — симпатичное явление. Не могу не симпатизировать, выдвинувшимся коллегам политконсультантам и социологам. Если же мы говорим про аппаратную составляющую данной кампании, то команда политтехнологов, которая стоит за выдвижением Шугалея, является очень сильной, что показало его избрание в Коми, — рассказал политконсультант, интернет-технолог, колумнист телеграм-канала Незыгарь, член Общественного совета при Минцифры РФ Федор Щепетов. — Сейчас, мы видим развитие этой кампании в Санкт-Петербурге. Причем, можно сказать, что результат Родины в целом, никак не скажется на успешности этого предприятия, ценность представляет сам инструментарий, доступ к которому дает участие в кампании с региональным отделением, а не только конечный результат".

"Кампания в Петербурге обещает быть существенно более конкурентной, чем это было 5 лет назад. За Шугалеем стоит опытная команда, которая уже добилась с ним успеха в Коми. Не уверена, что на данном этапе стоит говорить о победе, но часть голосов Родина в Петербурге безусловно заберет. Ключевой вопрос: чьи это будут голоса и как это скажется на итоговом результате кандидатов от парламентских партий", — рассказала муниципальный депутат МО "Большая охта" Яна Козинец.

Для России в целом и Петербурга в частности фамилия Шугалей должна быть хорошо знакома — в прошлом году о его незаконном заключении в ливийскую тюрьму Митига было снято 2 художественных фильма. 18 месяцев Максим Шугалей и его переводчик, гражданин России Самер Суэйфан провели в заключении и лишь в декабре 2020 года были освобождены и возвращены на родину.

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Автор: Ольга Лазарева
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