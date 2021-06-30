Продолжает работу прямая линия с Владимиром Путиным. В череде остросоциальных и острополитических вопросов промелькнул неожиданный: президента спросили, есть ли у него мечты, исполнить которые уже невозможно.
"Мне кажется, что каждый человек, все мы должны думать о лучшем и надеяться на лучшее. Это не может не быть связано с мечтой. Надеюсь, у вас тоже она есть", — ответил задавшему вопрос президент.
Также он сообщил: не может быть состояния, когда человеку не о чем мечтать. Думать надо позитивно, настраивать себя на хороший лад.
"Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется", — заключил президент.
Напомним, что ранее президента спрашивали о:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.