"И тогда это хорошее материализуется": Путин ответил на вопрос про мечты

Продолжает работу прямая линия с Владимиром Путиным. В череде остросоциальных и острополитических вопросов промелькнул неожиданный: президента спросили, есть ли у него мечты, исполнить которые уже невозможно.

"Мне кажется, что каждый человек, все мы должны думать о лучшем и надеяться на лучшее. Это не может не быть связано с мечтой. Надеюсь, у вас тоже она есть", — ответил задавшему вопрос президент.

Также он сообщил: не может быть состояния, когда человеку не о чем мечтать. Думать надо позитивно, настраивать себя на хороший лад.

"Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется", — заключил президент.

Напомним, что ранее президента спрашивали о:

росте цен на продукты, ценниках на бананах и картошке;

ситуации с Украиной — людей интересовало, почему она не в списке недружественных стран;

выбранной для прививке вакцине.

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