Путин высказался о прямых линиях с губернаторами

Формат прямой линии, похоже, россиянам понравился. Президент получил следующий вопрос: если есть прямая линия с Владимиром Путиным, почему бы не сделать и прямые линии "помельче", с руководителями регионов?

Путин отметил: подобный вариант общения с населением помогает скорректировать выборку актуальных для жителей региона проблем. Общение на прямой линии "никому не помешает".

"Рекомендовал бы руководителям регионов прислушаться. Такая обратная связь всегда очень полезна", — заключил Путин.

Напомним, что ранее президент успел объяснить, почему морковь вдруг стала дороже, чем бананы, а также рассказать про Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.