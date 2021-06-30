Почему морковь дороже бананов - версия президента

Эквадорские бананы на прилавках российских магазинов стали стоить дешевле, чем арбузы из соседних областей и даже морковь, растущая во всех регионах.

Этот парадокс попросили объяснить президента во время Прямой линии.

По словам Владимира Путина, в самом росте цен на продукты ничего "необычного” нет, это проблема общемирового масштаба — "мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет”.

Что же касается "взлетевших” цен на морковь и картошку, то объясняется это тем, что нам банально не хватило своей продукции:

"В прошлом году мы произвели картошки, например, примерно 19 с небольшим миллионов тонн, а в этом ожидается 20 — 22 млн тонн. Надеюсь, нам хватит с лихвой. И тогда цены нормализуются”, — сказал президент.

Тот факт, что бананы стали дешевле моркови, обусловлен тем, что "завозят как правило не из соседнего региона, а из-за границы — Белоруссии или из Турции, где потеплее. И "рулит” ценами логистика.

"Овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. В отличие от, к примеру, курицы или иного мяса — в них практически целиком закрыто внутреннее потребление и даже экспортируем. Теперь будем заниматься сельхозпродукцией”, — сказал Путин.