"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии

30 июня в 12 часов по московскому времени стартует прямая линия с Владимиром Путиным. Что в этот раз волнует россиян больше всего, рассказали в Кремле.

Владимир Путин. Прямая линия

Огромный блок "во всех ипостасях"

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, прямая линия 2021 года ознаменуется невероятной популярностью вопросов про коронавирус.

"Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам <…>. Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях", — уточнил Песков для "России 24".

Наиболее популярные вопросы этого "блока" звучат примерно весьма разнообразно: кто-то просто спрашивает, когда ждать окончания пандемии, кто-то протестует против обязательной вакцинации в ряде профессий, а кто-то пытается "достучаться" до президента с мнением о противопоказаниях против прививки.

"Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил Песков.

Лекарства, лес, Крым: что ещё волнует россиян

Дмитрий Песков

Также Песков сообщил, что актуальна в этом году и проблема, связанная с доступностью лекарств. Из регионов поступают сообщения о том, что те или иные препараты не так-то просто получить, некоторые — вообще недоступны.

"При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <…>. Логистические проблемы, проблемы распределения", — сказал Песков.

Напомним, что желающие задать вопрос президенту ещё могут это сделать: приём закончится лишь в момент окончания программы.

Согласно информации с сайта "Москва — Путину", жителей страны волнуют не только вышеуказанные темы, но и многие другие, например:

возможность снизить цены на полёты в Крым, особенно летом;

вопросы, связанные с капитальным ремонтом и его сроками;

вопросы, связанные с опекунством;

вопросы про повышение цен на продукты;

вопросы про воровство леса.

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