30 июня в 12 часов по московскому времени стартует прямая линия с Владимиром Путиным. Что в этот раз волнует россиян больше всего, рассказали в Кремле.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, прямая линия 2021 года ознаменуется невероятной популярностью вопросов про коронавирус.
"Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам <…>. Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях", — уточнил Песков для "России 24".
Наиболее популярные вопросы этого "блока" звучат примерно весьма разнообразно: кто-то просто спрашивает, когда ждать окончания пандемии, кто-то протестует против обязательной вакцинации в ряде профессий, а кто-то пытается "достучаться" до президента с мнением о противопоказаниях против прививки.
"Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил Песков.
Также Песков сообщил, что актуальна в этом году и проблема, связанная с доступностью лекарств. Из регионов поступают сообщения о том, что те или иные препараты не так-то просто получить, некоторые — вообще недоступны.
"При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <…>. Логистические проблемы, проблемы распределения", — сказал Песков.
Напомним, что желающие задать вопрос президенту ещё могут это сделать: приём закончится лишь в момент окончания программы.
Согласно информации с сайта "Москва — Путину", жителей страны волнуют не только вышеуказанные темы, но и многие другие, например:
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