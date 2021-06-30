EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Югославский сценарий: экс-депутат Рады высказался о распаде Украины
Пол значения не имеет: самой красивой девушкой Лас-Вегаса стал трансгендер
Как не "засохнуть" жарким летом – советы специалиста по питанию
Шаманский "посох змеи" обнаружен в Финляндии
ООН: одними репарациями от чернокожих отделаться не удастся
Эксперт раскрыл причину "дружбы" банков с блогерами
Государство собирается направить "автомат" в сторону бизнеса
Шах и пат: миллионы россиян останутся и без пенсий, и без накоплений к старости
Астрономы выяснили, когда зажглись первые звёзды во Вселенной

СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"

Политика

Сергей Лавров обвинил страны Запада в нападении на "генетический код ключевых цивилизаций планеты".

СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"

В статье главы российского МИД "О праве, правах и правилах", опубликованной в газете "КоммерсантЪ", высказано мнение, что так называемый основанный на правилах миропорядок — это "неоколониальная " политика, которая навязывает западные ценности странам всего мира, в том числе, когда речь идет о моральных и религиозных идеях".

"Помимо посягательства на международное право, понятие "нормы" проявляется и в попытках посягнуть на саму человеческую природу, — написал министр. — В ряде западных стран ученики узнают в школе, что Иисус Христос был бисексуалом”.

В то же время, как отмечает Сергей Лавров, попытки "разумных политиков оградить детей от "агрессивной ЛГБТ-пропаганды” встречают протест.

"Все мировые религии — генетический код ключевых цивилизаций планеты — находятся под угрозой”, — считает глава российской дипломатии.

Одной из таких угроз он назвал попытки США на государственном уровне вмешиваться в дела церкви, "в откровенном стремлении вбить клин в православный мир”, поскольку православная Церковь является "мощным духовным препятствием” для либеральной идеи "безграничной вседозволенности".

Ряд СМИ "уличил" Лаврова в "любви к "ТикТоку"

Статья Сергея Лаврова немедленно была "препарирована" СМИ, имеющими статус иноагента. С подачи ТГ "Медуза — LIVE"* они заговорили о том, что "пассаж про рассказы о бисексуальности Христа" "взяты это из "ТикТока" с детским лепетом":

  • в англоязычном ролике ребенок утверждает, что в школе им рассказали, что Иисус был бисексуалом и небинарной личностью; мать усомнилась, что такому могли учить в школе, на что малыш объясняет, что пришел к такому выводу из-за того, что Иисус любил всех людей и носил платье.

Мария Захарова: за фейк надо бы извиниться

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти предположения, в своем ТГ-канале написала:

"Cтатья Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах" стала триггером, который привёл в действие и продемонстрировал подрывную деятельность "иноагентства". Это, конечно, булгаковщина в чистом виде. Иностранные артисты, падающие с неба деньги, сеансы чёрной магии с полным разоблачением и целый отряд господ-соврамши".

 

"Вот оно и есть — иноагентство в действии. Когда правду объявляют фейком, используя фейковую аргументацию.

Теперь вопрос к непосредственным участникам разгона фейков, особенно к главным редакторам: будете извиняться и опровергать свою ложь? Или как всегда?" — написала Захарова.

К слову, эта статья — не первый случай за последние недели, когда министр иностранных дел обвиняет Запад в навязывании своих ценностей остальному миру. Ранее он заявил, что "так называемые ценности, проповедуемые Западом, не разделяются многими другими государствами".

Лавров, напомним, имел в виду американскую склонность продвигать так называемый международный порядок, основанный на правилах, которые устанавливает Белый дом. По мнению Москвы, это противоречит международному праву.

"Красота этих западных правил заключается именно в том, что они лишены какого-либо конкретного содержания, — пояснил он. — Когда кто-то действует против воли Запада, он немедленно отвечает безосновательным утверждением, что "правила были нарушены" (не утруждая себя представлением каких-либо доказательств), и заявляет о своем "праве привлечь виновных к ответственности".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Запад перепишет Библию ради ЛГБТ и либералов?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Югославский сценарий: экс-депутат Рады высказался о распаде Украины
СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"
Пол значения не имеет: самой красивой девушкой Лас-Вегаса стал трансгендер
Как не "засохнуть" жарким летом – советы специалиста по питанию
Шаманский "посох змеи" обнаружен в Финляндии
ООН: одними репарациями от чернокожих отделаться не удастся
Эксперт раскрыл причину "дружбы" банков с блогерами
Государство собирается направить "автомат" в сторону бизнеса
Шах и пат: миллионы россиян останутся и без пенсий, и без накоплений к старости
Грязный потолок в машине: как его помыть
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Здоровье
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников