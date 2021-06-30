СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"

Сергей Лавров обвинил страны Запада в нападении на "генетический код ключевых цивилизаций планеты".

В статье главы российского МИД "О праве, правах и правилах", опубликованной в газете "КоммерсантЪ", высказано мнение, что так называемый основанный на правилах миропорядок — это "неоколониальная " политика, которая навязывает западные ценности странам всего мира, в том числе, когда речь идет о моральных и религиозных идеях".

"Помимо посягательства на международное право, понятие "нормы" проявляется и в попытках посягнуть на саму человеческую природу, — написал министр. — В ряде западных стран ученики узнают в школе, что Иисус Христос был бисексуалом”.

В то же время, как отмечает Сергей Лавров, попытки "разумных политиков оградить детей от "агрессивной ЛГБТ-пропаганды” встречают протест.

"Все мировые религии — генетический код ключевых цивилизаций планеты — находятся под угрозой”, — считает глава российской дипломатии.

Одной из таких угроз он назвал попытки США на государственном уровне вмешиваться в дела церкви, "в откровенном стремлении вбить клин в православный мир”, поскольку православная Церковь является "мощным духовным препятствием” для либеральной идеи "безграничной вседозволенности".

Ряд СМИ "уличил" Лаврова в "любви к "ТикТоку"

Статья Сергея Лаврова немедленно была "препарирована" СМИ, имеющими статус иноагента. С подачи ТГ "Медуза — LIVE"* они заговорили о том, что "пассаж про рассказы о бисексуальности Христа" "взяты это из "ТикТока" с детским лепетом":

в англоязычном ролике ребенок утверждает, что в школе им рассказали, что Иисус был бисексуалом и небинарной личностью; мать усомнилась, что такому могли учить в школе, на что малыш объясняет, что пришел к такому выводу из-за того, что Иисус любил всех людей и носил платье.

Мария Захарова: за фейк надо бы извиниться

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти предположения, в своем ТГ-канале написала:

"Cтатья Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах" стала триггером, который привёл в действие и продемонстрировал подрывную деятельность "иноагентства". Это, конечно, булгаковщина в чистом виде. Иностранные артисты, падающие с неба деньги, сеансы чёрной магии с полным разоблачением и целый отряд господ-соврамши".

"Вот оно и есть — иноагентство в действии. Когда правду объявляют фейком, используя фейковую аргументацию. Теперь вопрос к непосредственным участникам разгона фейков, особенно к главным редакторам: будете извиняться и опровергать свою ложь? Или как всегда?" — написала Захарова.

К слову, эта статья — не первый случай за последние недели, когда министр иностранных дел обвиняет Запад в навязывании своих ценностей остальному миру. Ранее он заявил, что "так называемые ценности, проповедуемые Западом, не разделяются многими другими государствами".

Лавров, напомним, имел в виду американскую склонность продвигать так называемый международный порядок, основанный на правилах, которые устанавливает Белый дом. По мнению Москвы, это противоречит международному праву.

"Красота этих западных правил заключается именно в том, что они лишены какого-либо конкретного содержания, — пояснил он. — Когда кто-то действует против воли Запада, он немедленно отвечает безосновательным утверждением, что "правила были нарушены" (не утруждая себя представлением каких-либо доказательств), и заявляет о своем "праве привлечь виновных к ответственности".

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