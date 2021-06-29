Как правило, выходим за миллион: Кремль об ожиданиях от прямой линии

Подробности о запланированной на 30 июня прямой линии с Владимиром Путиным рассказали в Кремле. Оказывается, число вопросов, заданных россиянами, обычно пробивает планку в миллион — и в этом году активность также велика.

Комментарий касательно прямой линии дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Напомним, что в этом году линия станет более "цифровой" — в частности, всем россиянам доступно приложение для смартфонов "Москва — Путину", позволяющее записать и отправить вопрос президенту. Стартует линия в 12 часов (время московское).

Ранее также пришли данные о том, сколько вопросов уже удалось собрать: на 27 июня их было более 545 тысяч, сообщил канал "Россия-24".

"Как правило, по завершении самой программы всё равно за миллион мы выходим, потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и смс — вся эта система работает до завершения программы. Поэтому, конечно, активность граждан очень высокая традиционно, и работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает", — сказал Песков журналистам.

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