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"Укол" из центра: какие губернаторы могут не пройти коронакризисный "тест"

Политика

Тема вакцинации актуальна и обсуждаема не только в социальных сетях, СМИ и на лавочках у подъездов, но и в кабинетах высоких чинов. Ситуация стала своего рода методом стресс-тестирования — и уже сегодня можно говорить о главах регионов, дела у которых идут неважно.

вакцина от коронавируса
 

"Стресс-тест": не справился — не нужен

Для NEWS. ru ситуацию оценила политолог Алина Жестовская. Она задаёт простой вопрос: если условный губернатор не может даже наладить процесс вакцинации, не имея ни доверия жителей, ни "голова" для общения с бизнесом — какой же он глава региона?

"Вывод напрашивается простой: даже с позиции политменеджмента гарантировать результаты выборов, нужные федцентру, такой губернатор не сумеет.

Поэтому коронавирус и вся эта околоковидная "движуха" стали эффективнейшим тестом на профпригодность для "молодых технократов", "крепких хозяйственников", "охранников" и всяческих недоразумений", — пояснила Жестовская.

Нехватка и недовольство: кто в зоне риска

Руки, чиновник, ручка
 

В числе оказавшихся в "зоне риска", считает Жестовская:

  • губернатор Новосибирской области Андрей Травников;
  • губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
  • глава Удмутрии Александр Бречалов.

В указанных регионах, объясняет эксперт, возникли проблемы с заказами на вакцину — не удалось подсчитать, сколько именно её нужно. В итоге иммунизацию пришлось "тормозить" из-за нехватки.

Также проблемы могут возникнуть у руководства Ставрополья, Калмыкии, Ростовской, Владимирской и Волгоградской областей. Это регионы, в которых население весьма активно жалуется как на организацию прививочной кампании и самих прививок, так и на "качество" помощи тем, кто успел заразиться.

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Автор: Константин Шапров
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