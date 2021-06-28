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Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу

Политика

Продолжает развиваться "китайская тема": ранее из Пекина рассказали, что думают о межпартийных отношениях с Москвой, теперь же слово — за российской столицей. Владимир Путин обратил внимание на ситуацию на российско-китайской границе и отметил: стороны успешно работают над задуманным.

Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу

"Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы", — сообщил президент во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.

Президент отметил, что и российские, и китайские специалисты много работали для такого результата.

"Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим — мы и наши команды — и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России", — сказал Путин.

 

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Автор: Константин Шапров
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