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"Жизнь такая": глава Башкирии рассказал про непривитых и "невозможности"

Политика

Новости из Башкирии: власти решили, как действовать в условиях пандемии по части до сих пор не привившихся людей. Им будут создавать "всё больше невозможностей", сообщил глава региона Радий Хабиров.

"Жизнь такая": глава Башкирии рассказал про непривитых и "невозможности"

Напомним, что в Башкирии ранее была зафиксирована нехватка вакцины, так что новую "волну" ограничительных мер решено было начать лишь 5 июля. Это необходимо в том числе для "проработки вопроса" вакцинации, напомнил Хабиров.

"Вообще, мне кажется, всем надо ясно понимать, что события будут разворачиваться так, что всё больше и больше невозможностей будет появляться, если нету вакцины.

Мы должны были второй этап ограничений ввести с 29 [июня], мы перенесли до 5 июля. В том числе для того, чтобы проработать вопрос вакцинации с предприятиями, чтобы они обзвонили, предупредили свою клиентуру.

Подчёркиваю, я выбрал для себя такое слово, всё больше невозможностей будет для тех, кто не вакцинирован. Это надо понимать.

Жизнь такая у нас сейчас", — высказался чиновник в ходе работы на оперативном совещании башкирского правительства.

Чиновник напомнил, что главной задачей остаётся противостояние коронавирусу: нужно помочь медицине справиться с потоком заболевших. Но в обязательной вакцинации, заявил Хабиров, необходимости пока нет.

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Автор: Константин Шапров
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