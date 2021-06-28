Кремль высказался по поводу проведения "Алых парусов"

Вопрос, нужно ли было проводить фестиваль "Алые паруса" в текущей ситуации с коронавирусом, дошёл даже до Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, федерального запрета на мероприятия такого рода нет, а окончательные решения — за городскими и региональными руководителями.

Напомним, что фестиваль "Алые паруса" прошёл в Санкт-Петербурге в ночь на 26 июня. Он был посвящён выпускникам и собрал более 40 000 участников. Посетителей фестиваля развлекали звёздные гости, в том числе — Niletto и Светлана Лобода. При этом на 26 число пришёлся и печальный "рекорд": по данным "Фонтанки", было зафиксировано 107 смертей от коронавируса в сутки.

"Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решение принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей", — сообщил журналистам Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что уверен: руководители регионов за ситуацией следят и на изменения должным образом реагируют.

"Ответственность кого-то за продолжение вспышки, ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", — дополнил он.

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