"Мы с вами, слава богу, не такие": Захарова о Западе, вакцине и мыльном пузыре

Много лет Запад пытался закрепить в головах людей мысль о том, что он занимает лидирующие позиции и претендует на господство во всём мире. Однако пандемия показала истинное положение вещей: мыльный пузырь самовосхваления Запада лопнул.

"Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырём. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет", — рассказала для сербского издания Kurir официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия, напомнила Захарова, в условиях пандемии пришла на помощь той же Сербии: Белград получил сотни тысяч доз "Спутника V", также успешно налажено производство. Однако в коронавирусных условиях многие другие государства повели себя не совсем по-дружески.

"Урок ясен — надо честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или ещё откуда-то. Те, кто зацикливался на "правильном" происхождении препарата, нередко рисковал главной ценностью — человеческими жизнями. Первые месяцы пандемии показали неприглядную суть западного подхода — каждый за себя. Мы с вами, слава богу, не такие", — заключила Захарова.

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