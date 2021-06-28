Патрушев рассказал про "средневековый принцип" в международных отношениях

Если говорить о принципах, на которые сегодня опираются международные отношения, можно выделить один весьма показательный. Он практически не изменился со времён Средневековья, однако становится всё «популярнее».

«Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав», - объяснил 28 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе своего выступления по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

Обстановка на международном уровне, отметил также Патрушев, стала в значительной степени непредсказуемой и очень динамичной.

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