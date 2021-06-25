Почему в Мосгордуму не пускают "молодого перспективного политика" Илью Яшина

Главу муниципального образования Красносельский район Илью Яшина не допустили до участия в довыборах в Мосгордуму.

Мосгоризбирком впервые использовал недавно принятую поправку в законодательство о выборах, в соответствии с которой запрещается реализовывать свое активное избирательное право лицам, причастным к экстремистской деятельности.

Илья Яшин собирался принять участие в довыборах по 37-му городскому избирательному округу, мандат от которого освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.

Сам он отстранение от избирательной кампании связал с поддержкой Алексея Навального, а также участием в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией).

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, по решению окружной избирательной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета в банке, вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму.

"Окружная комиссия сослалась на то, что в выборах нельзя участвовать гражданам, в отношении которых вступило в силу решение об их сотрудничестве с экстремистскими организациями", — цитирует Реута РИА "Новости".