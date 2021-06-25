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Сын Жириновского уходит из политики. Что будет с "наследством"?

Политика

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев объявил, что уходит из политики. В Госдуму VIII созыва он избираться не будет. В нынешнем созыве Лебедев занимает пост вице-спикера.

Сын Жириновского уходит из политики. Что будет с "наследством"?

О решении он сообщил на своей странице в Facebook. Игорь Лебедев отметил, что 20 лет работы в Госдуме "прошли достаточно содержательно".

"Хотя Госдуму принято критиковать, все-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал и ваш покорный слуга", — сообщил Лебедев.

Он поблагодарил своих избирателей, которые "все эти годы голосовали за ЛДПР", спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера фракции "Единой России" Сергея Неверова, главу КПРФ Геннадия Зюганова, руководителя "Справедливой России" Сергея Миронова "за возможность совместной работы и тот бесценный политический опыт".

Отдельно сын поблагодарил отца: "Только благодаря ему я стал тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель председателя высшего органа законодательной власти нашей страны".

По словам Лебедева, решение об уходе из политики не было спонтанным, он его "обдумывал его на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовал с партией".

В Госдуме, отметим, Лебедев работает даже больше 20 лет — впервые депутатом он стал в 1999 году. До 2011 года сын Владимира Вольфовича руководил фракцией партии.

В связи с объявленным уходом Игоря Лебедева из политики возникает вопрос о потенциальных преемниках Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР. Периодически появляется информация, что Жириновский после выборов в Госдуму может перейти в Совет Федерации. Сам он, впрочем, эти сообщения опровергает.

Сам Лебедев, конечно, не был безусловным преемником Владимира Вольфовича на посту лидера партии. Но все ж таки он довольно заметная фигура в ЛДПР. В связи с чем, собственно, возникает вопрос, окончательно ли нынешнее решение или же это некий "маневр".

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Автор: Редакция Правда.Ру
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