Эксперт назвал интересы ЕС и России при проведении саммита с Путиным

Максим Буланов, замдиректора, доцент кафедры регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС в разговоре с Pravda. Ru оценил идею приглашения президента России Владимира Путина на саммит ЕС.

Ранее с инициативой выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Достичь понимания в этом вопросе со всеми участниками Евросоюза пока не удалось. По словам российский стороны, согласие всех стран союза является важным условием для проведения такого мероприятия.

Интересы ЕС

По мнению Буланова, смысл проводить саммит есть и для Евросоюза, и для России. Эксперт заявил, что ЕС как проводника американских интересов может заинтересовать вопрос сотрудничества России и Китая.

"Россия по факту является партнером Китая, соответственно, Евросоюз заинтересован в том, чтобы Россия не поддерживала КНР. Это их глобальная цель. Есть цели и меньшего порядка. Это куча вопросов, связанных с санкциями, то есть с определенными экономическими проблемами для Евросоюза", — заявил Буланов.

Интересы России

По словам политолога, для России саммит был бы полезен с точки зрения возможного снятия санкций.

"Нам интерес больше представляет, конечно, прежде всего, экономические вопросы, снятие санкций, признание статуса-кво в отношении Украины и Крыма. Насчёт Украины, наверное, для нашей политической элиты это слишком оптимистичный взгляд на ситуацию. Но как минимум восстановление экономических отношений можно рассмотреть. Потому что с экономикой у России с 2008 года все не очень хорошо. И политическое восстановление. Потому что опять же вот эти постоянные санкции давят, в том числе и морально на российскую политическую элиту и, соответственно, российская политическая элита хочет избавиться от этого давления", — заявил Буланов.