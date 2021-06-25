EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Крыму объяснили, кому нужен тест на COVID-19 при заселении
"Нападение мы отбили": Киев назвал отказ ЕС от саммита с РФ "победой"
Число объектов недвижимости, приобретенных через ЖК "Бест Вей", продолжает расти
"Решения не будет однозначно": эксперт о "смерти" Минских соглашений
Судья Карасёв получил в помощницы на матч Евро-2020 француженку
В России наблюдается резкий рост мошенничества на справках по COVID-19
Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600
Наломали дров: в РФ зафиксирован дефицит древесины
Мария Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения

Эксперт назвал интересы ЕС и России при проведении саммита с Путиным

Политика

Максим Буланов, замдиректора, доцент кафедры регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС в разговоре с Pravda. Ru оценил идею приглашения президента России Владимира Путина на саммит ЕС.

Эксперт назвал интересы ЕС и России при проведении саммита с Путиным

Ранее с инициативой выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Достичь понимания в этом вопросе со всеми участниками Евросоюза пока не удалось. По словам российский стороны, согласие всех стран союза является важным условием для проведения такого мероприятия.

Интересы ЕС

По мнению Буланова, смысл проводить саммит есть и для Евросоюза, и для России. Эксперт заявил, что ЕС как проводника американских интересов может заинтересовать вопрос сотрудничества России и Китая.

"Россия по факту является партнером Китая, соответственно, Евросоюз заинтересован в том, чтобы Россия не поддерживала КНР. Это их глобальная цель.

Есть цели и меньшего порядка. Это куча вопросов, связанных с санкциями, то есть с определенными экономическими проблемами для Евросоюза", — заявил Буланов.

Интересы России

По словам политолога, для России саммит был бы полезен с точки зрения возможного снятия санкций.

"Нам интерес больше представляет, конечно, прежде всего, экономические вопросы, снятие санкций, признание статуса-кво в отношении Украины и Крыма. Насчёт Украины, наверное, для нашей политической элиты это слишком оптимистичный взгляд на ситуацию. Но как минимум восстановление экономических отношений можно рассмотреть. Потому что с экономикой у России с 2008 года все не очень хорошо.

И политическое восстановление. Потому что опять же вот эти постоянные санкции давят, в том числе и морально на российскую политическую элиту и, соответственно, российская политическая элита хочет избавиться от этого давления", — заявил Буланов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Число объектов недвижимости, приобретенных через ЖК "Бест Вей", продолжает расти
За санкции против Лукашенко заплатит Россия
"Решения не будет однозначно": эксперт о "смерти" Минских соглашений
Эсминцы НАТО у Крыма — топить или пропустить?
Сын Жириновского уходит из политики. Что будет с "наследством"?
Эксперт назвал интересы ЕС и России при проведении саммита с Путиным
Судья Карасёв получил в помощницы на матч Евро-2020 француженку
В России наблюдается резкий рост мошенничества на справках по COVID-19
Синдром Гарднера: симптомы, профилактика, наблюдение
Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Общество
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников