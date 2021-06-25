"Пытаются разогреть ситуацию": Рябков об инциденте в Чёрном море

Инцидент с проходом британского эсминца HMS Defender через российскую границу продолжает оставаться "в прицеле" экспертов и журналистов. Пока Лондон в привычной для себя манере уверяет, что ничего особенного не произошло, Москва напоминает: кое-кто откровенно дезинформирует людей.

Комментарий по ситуации предоставил для журналистов замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил следующее: Великобритания и США сообщают откровенную дезинформацию по инциденту.

"В Вашингтоне продолжают жонглировать термином "дезинформация" применительно к тому, какую линию мы сейчас проводим в информпространстве. Дезинформацией являются утверждения Вашингтона о том, что Крым не является частью Российской Федерации. Вот это самая грубая, циничная, вредная дезинформация из всех возможных. Причина происходящего в том, что коллеги в Вашингтоне и в Лондоне не просто отрицают реальность, отрицают жизнь, они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт", — объяснил Рябков.

Появление эсминца Великобритании в водах России — нарушение международного права. И Россия, сообщил Рябков, будет использовать для защиты все средства — в том числе военные.

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