Инцидент с проходом британского эсминца HMS Defender через российскую границу продолжает оставаться "в прицеле" экспертов и журналистов. Пока Лондон в привычной для себя манере уверяет, что ничего особенного не произошло, Москва напоминает: кое-кто откровенно дезинформирует людей.
Комментарий по ситуации предоставил для журналистов замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил следующее: Великобритания и США сообщают откровенную дезинформацию по инциденту.
"В Вашингтоне продолжают жонглировать термином "дезинформация" применительно к тому, какую линию мы сейчас проводим в информпространстве.
Дезинформацией являются утверждения Вашингтона о том, что Крым не является частью Российской Федерации. Вот это самая грубая, циничная, вредная дезинформация из всех возможных.
Причина происходящего в том, что коллеги в Вашингтоне и в Лондоне не просто отрицают реальность, отрицают жизнь, они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт", — объяснил Рябков.
Появление эсминца Великобритании в водах России — нарушение международного права. И Россия, сообщил Рябков, будет использовать для защиты все средства — в том числе военные.
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