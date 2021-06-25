EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Кубани уточнили требования к туристам: привиться нужно полностью
Байден забыл о трагедии во Флориде во время общения с прессой
В Электростали младенец умер от перегрева на солнце из-за пьяных родителей
Наташа Королёва объяснила, почему не родила ребёнка от Николаева
Долина ответила на слухи о своей болезни
BBC: Протасевич отправлен под домашний арест
Депутат ГД объяснил, ждать ли россиянам налога на домашних животных
"Бомба" среди дипломатов: идея Меркель позвать Путина на саммит ЕС напугала Киев
Зеленский описал состояние Минских соглашений двумя словами

"Пытаются разогреть ситуацию": Рябков об инциденте в Чёрном море

Политика

Инцидент с проходом британского эсминца HMS Defender через российскую границу продолжает оставаться "в прицеле" экспертов и журналистов. Пока Лондон в привычной для себя манере уверяет, что ничего особенного не произошло, Москва напоминает: кое-кто откровенно дезинформирует людей.

"Пытаются разогреть ситуацию": Рябков об инциденте в Чёрном море

Комментарий по ситуации предоставил для журналистов замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил следующее: Великобритания и США сообщают откровенную дезинформацию по инциденту.

"В Вашингтоне продолжают жонглировать термином "дезинформация" применительно к тому, какую линию мы сейчас проводим в информпространстве.

Дезинформацией являются утверждения Вашингтона о том, что Крым не является частью Российской Федерации. Вот это самая грубая, циничная, вредная дезинформация из всех возможных.

Причина происходящего в том, что коллеги в Вашингтоне и в Лондоне не просто отрицают реальность, отрицают жизнь, они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт", — объяснил Рябков.

Появление эсминца Великобритании в водах России — нарушение международного права. И Россия, сообщил Рябков, будет использовать для защиты все средства — в том числе военные.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Заход эсминца ВМС Великобритании в Черное море: хроника событий
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020
Сильная головная боль у беременных: в чём опасность
Боня пообещала "плюнуть в рожу" Соловьёву при встрече
"Пытаются разогреть ситуацию": Рябков об инциденте в Чёрном море
На Кубани уточнили требования к туристам: привиться нужно полностью
Байден забыл о трагедии во Флориде во время общения с прессой
"Географический язык" лечения не требует. Нужно устранить сопутствующие заболевания
В Электростали младенец умер от перегрева на солнце из-за пьяных родителей
Наташа Королёва объяснила, почему не родила ребёнка от Николаева
Когда жизнь пяток дала трещину
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Военные новости
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников