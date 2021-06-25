Косачёв рассказал об Украине, Донбассе и "стене голословных обвинений"

Если оценивать политику Киева по Донбассу, то можно понять: украинские власти предпочли "выстроить стену" между собой и юго-востоком страны. В результате ситуация в Донбассе становится только хуже, и постоянные обвинения Киева (причём не подкреплённые фактами), её усугубляют.

Комментарий по действиям Киева представил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Он пообщался с представителями РИА "Новости" и уточнил: предвыборные обещания Владимира Зеленского, как и у его предшественника, "остались на бумаге".

"Сохранение конфликта на юго-востоке обусловлено исключительно тем, что ни Порошенко, ни Зеленский так и не решились на прямой диалог с проживающими там гражданами Украины, изначально отгородившись от них стеной голословных обвинений в сепаратизме и терроризме, а затем, пытаясь принудить их к проживанию в едином государстве, не решением проблем по существу, а только силой, в том числе военной", — отметил Косачёв.

При этом, продолжил он, Киев упорно стремится к перекладыванию ответственности за происходящее на Москву. Ни к чему хорошему это также не приводит.

"…упорное стремление переложить ответственность на Россию приводит лишь к новым страданиям людей и к консервации конфликта со всё более неясными перспективами его урегулирования", — заключил Косачёв.

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