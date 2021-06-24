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Макаренко оценил идею проведения саммита Россия - ЕС

Политика

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко в разговоре с Pravda. Ru оценил возможность проведения саммита Россия — ЕС.

Макаренко оценил идею проведения саммита Россия - ЕС

24 июня со стороны Франции и Германии прозвучала идея возобновления проведения саммитов Россия — ЕС. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ему такого предложения не поступало. Глава МИД отметил, что для этого необходимо согласие других участников Евросоюза.

По словам Макаренко, смысл от такой встречи есть, так как отношения между Россией и Европой находятся в неприглядном состоянии. Политолог отметил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена показала состоятельность таких саммитов.

"Всегда есть смысл обсуждать, особенно когда отношения в таком неприглядном состоянии. Обсуждать — я думаю, что пример встречи с Байденом подсказал, что встречаться надо и что надо обсуждать. Что обсуждать? Как вести себя в ситуации, когда доверия нет и отношения плохие", — заявил Макаренко.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года. Всего было проведено 32 встречи в таком формате, а последняя — 28 января 2014 года.

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Автор: Артём Пермяков
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