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"Левый фронт" объявил о слиянии с КПРФ перед выборами

Политика

Представитель движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова заявила об объединении перед выборами с партией КПРФ. По её словам, компартия - единственная сила, которая ведёт борьбу с коррупцией и несправедливостью в России.

"Левый фронт" объявил о слиянии с КПРФ перед выборами

"Об этом свидетельствуют и нападки, и репрессии, и та тонна помоев, которая сейчас выливается в социальных сетях провластными СМИ на партию", - приводит "РИА Новости" слова Удальцовой.

Удальцова уточнила, что на выборы пойдёт по одномандатному 201 округу Москвы. 

Информацию об объединении подтвердил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, в списке партии на выборы есть представители движений "Левый фронт", "За новый социализм" и "Трудовой России".

КПРФ на сегодняшнем съезде огласила предвыборную программу из десяти пунктов, среди которых отмена пенсионной реформы и повышение МРОТ до 25 тыс. рублей.

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Автор: Артём Пермяков
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