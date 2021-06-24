Прилепина выгнали со съезда КПРФ

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин был недоброжелательно встречен на съезде КПРФ. Политик приехал в гости к коммунистам, чтобы предложить объединение в коалицию перед выборами в Госдуму.

В ситуации вокруг КПРФ перед выборами ранее разбиралась Pravda.Ru в материале "Зюганов сдаётся Кремлю".

С собой Прилепин привёз кофе и круассаны. Члены КПРФ высказали протест и попросили его покинуть собрание.

"Сопредседатель [хотел] предложить разработать и подписать меморандум о сотрудничестве в целях создания лево-патриотической коалиции… Сотрудники аппарата КПРФ восприняли данный визит негативно", — приводит URA. RU заявление пресс-службы Прилепина.

Сам Прилепин утверждает, что успел переговорить с главой КПРФ Геннадием Зюгановым по телефону, а тот согласился начать диалог на следующей неделе. По словам политика, подписание меморандума об объединении может состояться 19 августа.

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