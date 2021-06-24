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Володин рассказал про "лже-правки" о вакцинации и "шустрых бизнесменов"

Политика

Нечистых на руку дельцов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, ждёт наказание. Правоохранительные органы обязаны жёстко пресекать подобные случаи, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин рассказал про "лже-правки" о вакцинации и "шустрых бизнесменов"

Напомним, что только в Москве зафиксировано не менее 24 уголовных дел, касающихся "палёных" документов, "подтверждающих" прохождение процедуры вакцинации.

"В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", одно — по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Из них три уголовных дела направлены в суд", — сообщили для РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Володин написал о проблеме в Telegram: ситуация с пандемией, отметил он, остаётся тревожной, и

"Защищает вакцина. Но никак не липовая справка".

"Как говорится, кому война, а кому мать родна. Шустрых "бизнесменов", рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждёт наказание.

Лже-справка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто её купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, — придётся отвечать и за это", — написал Володин.

Политик также призвал читателей поберечь и себя, и окружающих: покупать подделки не стоит.

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Мошенники продают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Автор: Константин Шапров
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