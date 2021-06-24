Нечистых на руку дельцов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, ждёт наказание. Правоохранительные органы обязаны жёстко пресекать подобные случаи, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.
Напомним, что только в Москве зафиксировано не менее 24 уголовных дел, касающихся "палёных" документов, "подтверждающих" прохождение процедуры вакцинации.
"В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", одно — по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Из них три уголовных дела направлены в суд", — сообщили для РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Володин написал о проблеме в Telegram: ситуация с пандемией, отметил он, остаётся тревожной, и
"Защищает вакцина. Но никак не липовая справка".
"Как говорится, кому война, а кому мать родна. Шустрых "бизнесменов", рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждёт наказание.
Лже-справка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто её купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, — придётся отвечать и за это", — написал Володин.
Политик также призвал читателей поберечь и себя, и окружающих: покупать подделки не стоит.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.