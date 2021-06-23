В Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания получили послабление из-за жары

Жаркая погода, которая пришла даже в Санкт-Петербург, внесла коррективы в дресс-код депутатов Заксобрания города. Председатель органа государственной власти Вячеслав Макаров разрешил депутатам снять некоторые элементы одежды.

Напомним, что в Санкт-Петербурге уже несколько дней стоит весьма жаркая погода: согласно данным Gismeteo, 23 июня ожидается до +32 градусов, при этом возможен слабый дождь.

Системы кондиционирования некоторых зданий не могут справиться с нагрузкой: так, в помещения Мариинского дворца, где и работают депутаты, температуру удалось опустить примерно до +25. Так что Макаров, который известен как человек, тщательно следящий за соблюдением депутатами дресс-кода, сделал им послабление.

"В армии нам говорили, что полковник сам себе определяет форму одежды. 34 градуса мы забираем с улицы, кондиционеры работают на полную мощность, но ниже +25 нам [температуру] не опустить. Поэтому, по желанию, я не неволю, из мужчин, вы свои пиджаки, кители можете снять, повесить на спинку стула и продолжать работу", — сказал Макаров, имеющий воинское звание полковника, цитату приводит Regnum.

Депутаты отреагировали на слова председателя вопросом о том, что же снять женщинам.

"Заметьте, не я об этом спросил", — с улыбкой ответил Макаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.