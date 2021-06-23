Вашингтон получил "настоятельный призыв", касающийся учений в Чёрном море

Вашингтон получил совет касательно планируемых учений Sea Breeze — 2021. Американцам напомнили, что учения носят "явно агрессивный характер" и предложили "отказаться от отработки".

Напомним, что учения Sea Breeze — 2021 по своему масштабу весьма впечатляют:

около 5 тысяч военных;

40 единиц авиации;

32 корабля.

Учения пройдут на Украине, в том числе — в акватории Чёрного моря. Старт намечен на 28 июня.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", — указано в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.

Учения, уверены дипломаты, подпитывают милитаристский настрой Украины. В результате могут вырасти риски "непреднамеренных инцидентов".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море. Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", — пишут дипломаты.

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