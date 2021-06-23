Вашингтон получил совет касательно планируемых учений Sea Breeze — 2021. Американцам напомнили, что учения носят "явно агрессивный характер" и предложили "отказаться от отработки".
Напомним, что учения Sea Breeze — 2021 по своему масштабу весьма впечатляют:
Учения пройдут на Украине, в том числе — в акватории Чёрного моря. Старт намечен на 28 июня.
"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", — указано в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.
Учения, уверены дипломаты, подпитывают милитаристский настрой Украины. В результате могут вырасти риски "непреднамеренных инцидентов".
"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море.
Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", — пишут дипломаты.
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