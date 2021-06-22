Москве напомнили, что Чёрное море - не "русское озеро"

Продолжает оставаться актуальной тема, связанная с подписанием украинско-британского меморандума. Несмотря на то, что в каком-то смысле его можно сравнить с "данью", Киев, похоже, доволен: по крайней мере, удалось получить "уникальный подарок".

О подарке написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он ожидаемо оказался связан с Россией.

Данилов уточнил, что ранее в Одессу прибыл британский эскадренный миноносец HMS Defender (именно на его борту, к слову, и подписали меморандум). Секретарь посетил приём в честь столь знаменательного события, на котором и стал обладателем необычного подарка.

"Капитан HMS Defender Винс Оуэн передал мне исторический принт первой в мире британской карты Чёрного моря. Эта вещь ещё раз напоминает нам о том, что Чёрное море никогда не было и не должно быть "русским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", — описал встречу Данилов.

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