Анатолий Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в выборах в Госдуму по избирательному округу №205. Об этом он заявил в своем видеообращении в социальных сетях.
"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем, — сказал он, подчеркнув, что — "участие в выборах для меня крайне ответственное и взвешенное решение".
В видеообращении Вассерман обозначил проблематику округа, где планирует избираться. Он обратил внимание на необходимость развития спорта, медицины и улучшения работы общественного транспорта и всей транспортной инфраструктуры.
"Метро, наконец-то, появится в Гольяново. Преображенский рынок оставят в покое. Поликлиники Соколиной Горы и Восточного останутся доступными в своих районах. Стадионы "Крылья Советов" и "Локомотив" будут развиваться", — добавил публицист.
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