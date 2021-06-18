Не имеете права: Киев объяснил Москве ситуацию с НАТО и вето

Новое заявление касательно НАТО прозвучало из Киева для Москвы. Глава украинского МИД разъяснил: Россия не имеет сейчас и не будет иметь права в дальнейшем блокировать вступление Украины в НАТО через механизм вето.

Напомним, что 14 июня как раз прошёл саммит лидеров стран-членов НАТО. По его итогам было сделано заявление: и Украину, и Грузию поддерживают в их праве стремиться в альянс, но напоминают: нужно проводить реформы.

"Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО", — заявил Дмитрий Кулеба, выступая на канале "1+1".

При этом, добавил украинский политик, Киев понимает: Москва останется противником вступления Украины в НАТО.

"…мы также понимаем, что мы пройдём этот путь и станем членом Альянса", — высказался он.

Стремление Украины в НАТО, к слову, принимает порой весьма странные формы: так, известно о "совершенно адекватных правках" Киева слов про ПДЧ, прозвучавших от президента США Джо Байдена.

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