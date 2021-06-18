Новости из Кремля: там объяснили, почему в России ухудшается ситуация с коронавирусом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Кремль солидарен в оценке с Анной Поповой, главой Роспотребнадзора.
Напомним, что ранее Попова как одну из причин всплеска заболеваемости назвала "тотальный нигилизм" россиян.
"Первое — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени.
Когда все сняли маски, вышли на улицу и сочли почему-то, что коронавирус уже ушёл, он дал о себе знать", — высказалась Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"Согласны абсолютно", — ответил Песков на вопрос, согласен ли Кремль с такой оценкой.
Помимо этого, продолжил Песков, к причинам можно отнести низкие темпы вакцинирования населения и "коварство" коронавирусной инфекции.
Далее пресс-секретарь высказался и по поводу фигурирующих данных о том, что в РФ якобы провалена борьба, проводимая с коронавирусом на уровне государства.
"Это полная глупость", — сообщил Песков.
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