В Кремле объяснили, почему ухудшается ситуация с коронавирусом

Новости из Кремля: там объяснили, почему в России ухудшается ситуация с коронавирусом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Кремль солидарен в оценке с Анной Поповой, главой Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее Попова как одну из причин всплеска заболеваемости назвала "тотальный нигилизм" россиян.

"Первое — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Когда все сняли маски, вышли на улицу и сочли почему-то, что коронавирус уже ушёл, он дал о себе знать", — высказалась Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Согласны абсолютно", — ответил Песков на вопрос, согласен ли Кремль с такой оценкой.

Помимо этого, продолжил Песков, к причинам можно отнести низкие темпы вакцинирования населения и "коварство" коронавирусной инфекции.

Далее пресс-секретарь высказался и по поводу фигурирующих данных о том, что в РФ якобы провалена борьба, проводимая с коронавирусом на уровне государства.

"Это полная глупость", — сообщил Песков.

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