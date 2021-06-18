Песков рассказал о "самом страшном" делении россиян

Деление россиян на вакцинированных и не вакцинированных — не самое страшное, проблемы в этом Кремль не видит. Есть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, гораздо более страшное разделение.

Напомним, что ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил об эксперименте следующего толка. Некоторые точки общепита столицы планируется сделать "свободными от коронавируса": для того, чтобы попасть в них, нужно будет показать специальный QR-код, который поможет подтвердить факт вакцинации.

Сотрудники точек также будут привиты, исключение сделано лишь для детей, которые пока не могут получить вакцину — им разрешён вход со взрослыми.

"Нет, не вызывает. Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать всё, что можно", — ответил Песков на вопрос о том, не считает ли Кремль подобное деление опасным поводом для социальной напряжённости.

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