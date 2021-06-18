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Миронов высказался по поводу обязательной маркировки лекарств

Политика

Новости касательно обязательной маркировки лекарств: нововведение стоит всё-таки отложить. За такой подход высказался глава "СР" Сергей Миронов.

Миронов высказался по поводу обязательной маркировки лекарств

"Призываю правительство и профильные ведомства в диалоге с представителями отрасли разработать чёткий план перехода на новые технологии, который бы исключал дефицит и рост цен.

Время ещё есть — ответственность за отсутствие маркировки в соответствии с принятым в мае законом наступит только с 1 декабря 2021 года", — сказал Миронов, цитату приводит REGNUM.

Решение вопроса за счёт граждан — недопустимый сценарий, добавил Миронов. И уточнил: ранее (в 2020 году) лекарства и так подорожали из-за "эксперимента" с маркировкой, причём некоторые — сразу на 500 процентов.

Напомним, что ситуацию с маркировкой для Pravda.Ru оценила Ирина Булыгина, провизор и эксперт фармрынка России — читайте эксклюзивный материал и будьте в курсе ситуации.

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Маркировка лекарственных препаратов: ТОП-8 вопросов с экспертами. Вебинар
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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