Путин объяснил, насколько точно СМИ передали образ Байдена

Своё мнение касательно образа президента США Джо Байдена, "нарисованного" СМИ, и того, каков же Байден на самом деле, высказал Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул: образ в СМИ ничего общего с реальностью не имеет.

Напомним, что ранее Байдена неоднократно критиковали и высмеивали даже американские новостные порталы: известно о прозвище "сонный Джо" и о статьях, авторы которых подтрунивают над тем, что президент пользуется на своих выступлениях "шпаргалками".

"Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", — сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Байден, продолжил Путин, все два с половиной часа выглядел бодрым.

"Время от времени [Байден] заглядывал в свои записи — мы все так делаем", — уточнил Путин.

Так что американский президент — профессионал, в работе с которым нужно оставаться внимательным, заключил Путин.

"Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", — отметил он.

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